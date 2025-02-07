Международные резервы Украины "похудели" почти на 2% - до 43 млрд долларов: в чем причина

Международные резервы Украины на начало февраля уменьшились на 1,8% - до 43 млрд долл., на фоне продажи валюты и выплат по госдолгу, сообщили в НБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 003,1 млн долл. США. В январе они уменьшились на 1,8%, но остаются близкими к рекордному уровню», - сообщили в НБУ.

В целом динамику резервов, как сообщается, определял ряд факторов.

Операции Национального банка на валютном рынке Украины. «В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 29,4%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 3 756,3 млн долл. США и выкупил в резервы 6,6 млн долл. США», - указали в регуляторе.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. «На валютные счета правительства Украины в НБУ в январе поступило 3 000 млн евро от ЕС. Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте составили 535,8 млн долл. США», - сообщили в Нацбанке.

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 401,7 млн долл. США.

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