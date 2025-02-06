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Курс доллара упал до самого низкого уровня за два месяца - НБУ

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на 7 февраля - 41,4897 грн/долл., что на 16 копеек меньше. Евро также снизился на 43 копейки до 42,9792 грн.

Национальный банк Украины на 7 февраля установил официальный курс гривны на уровне - 41,4897 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Доллар опустился до самого низкого уровня почти за два месяца. Официальный курс на 7 февраля 2025 года установлен на уровне 41,4897 гривен за 1 доллар, что на 0,1687 грн меньше, чем накануне.

Курс евро также пошел стремительно вниз, его значение к гривне установлено 42,9792 гривен за 1 евро, что на 43 копейки меньше, чем 6-го февраля 

Напомним 

Национальный банк Украины 6-го февраля установил официальный курс гривны на уровне - 41,6584 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
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