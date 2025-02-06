Курс долара впав до найнижчого рівня за два місяці - НБУ
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на 7 лютого - 41,4897 грн/дол., що на 16 копійок менше. Євро також знизився на 43 копійки до 42,9792 грн.
Національний банк України на 7 лютого встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4897 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Долар опустився до найнижчого рівня майже за два місяці. Офіційний курс на 7 лютого 2025 року встановлено на рівні 41,4897 гривень за 1 долар, що на 0,1687 грн менше, ніж напередодні.
Курс євро також пішов стрімко вниз, його значення до гривні встановлено 42,9792 гривень за 1 євро, що на 43 копійки менше, ніж 6-го лютого
Нагадаємо
Національний банк України 6-го лютого встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,6584 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок.