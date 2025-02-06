Курс валют на 6 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,6584 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,65 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,40 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:

Долар можна купити за 42,05 грн, а продати за 41,50 грн у банках;

Євро можна купити за 43,72 грн, а продати за 43,00 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,70−41,70 грн, а євро — за 43,49 − 43,66 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,57 - 41,62 грн/дол. для долара та 43,35−43,38 грн/євро для євро.

Нагадаємо

У січні через випуск ОВДП до держбюджету залучили до 30 млрд грн. Кошти спрямовуються на пріоритетні потреби в умовах воєнного стану.