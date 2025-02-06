Курс валют на 6 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6584 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,65 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,40 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:

Доллар можно купить за 42,05 грн, а продать за 41,50 грн в банках;

Евро можно купить за 43,72 грн, а продать за 43,00 грн в банках;

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,70-41,70 грн, а евро - по 43,49 - 43,66 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,57 - 41,62 грн/долл. для доллара и 43,35-43,38 грн/евро для евро.

Напомним

В январе через выпуск ОВГЗ в госбюджет привлекли до 30 млрд грн. Средства направляются на приоритетные потребности в условиях военного положения.