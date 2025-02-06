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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 102841 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 115374 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 119514 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 119984 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 111161 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 105738 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

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Курс валют на 6 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Курс валют на 6 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев  •  УНН

 • 6565 просмотра

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Национальный банк Украины укрепил гривну на 10 копеек, установив курс 41,6584 грн/долл. Официальный курс евро составляет 43,40 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,57-41,62 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6584 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,65 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,40 грн/евро.   

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 42,05 грн, а продать за 41,50 грн в банках;
  • Евро можно купить за 43,72 грн, а продать за 43,00 грн в банках;
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,70-41,70 грн, а евро - по 43,49 - 43,66 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,57 - 41,62 грн/долл. для доллара и 43,35-43,38 грн/евро для евро.

Напомним 

В январе через выпуск ОВГЗ в госбюджет привлекли до 30 млрд грн. Средства направляются на приоритетные потребности в условиях военного положения.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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