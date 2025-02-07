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Міжнародні резерви України "схудли" на майже 2% - до 43 млрд доларів: у чому причина

Міжнародні резерви України "схудли" на майже 2% - до 43 млрд доларів: у чому причина

Київ • УНН

 • 29307 перегляди

Міжнародні резерви України зменшилися на 1,8% у січні 2025 року, склавши 43 млрд доларів. НБУ продав 3,76 млрд доларів на валютному ринку, при цьому отримавши 3 млрд євро від ЄС.

Міжнародні резерви України на початок лютого зменшилися на 1,8% - до 43 млрд дол., на тлі продажу валюти та виплат за держборгом, повідомили у НБУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 003,1 млн дол. США. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня", - повідомили у НБУ.

Загалом динаміку резервів, як повідомляється, визначала низка чинників.

  • Операції Національного банку на валютному ринку України. "У січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 29,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 756,3 млн дол. США та викупив до резервів 6,6 млн дол. США", - вказали у регуляторі.
    • Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. "На валютні рахунки уряду України в НБУ в січні надійшло 3 000 млн євро від ЄС. Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили 535,8 млн дол. США", - повідомили у Нацбанку.
      • Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 401,7 млн дол. США.

        Курс долара впав до найнижчого рівня за два місяці - НБУ06.02.25, 16:16 • 29905 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        Економіка
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