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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Meta урезает акционные бонусы для сотрудников на фоне рекордного роста акций

Meta урезает акционные бонусы для сотрудников на фоне рекордного роста акций

Киев  •  УНН

 • 5607 просмотра

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Meta уменьшает годовое распределение акций для десятков тысяч сотрудников на 10% несмотря на рекордные показатели. Акции компании выросли на 50% за год и торгуются на уровне $695.

Meta сократила годовое распределение акций примерно на 10% для десятков тысяч сотрудников, несмотря на то, что в этом месяце акции компании торгуются на рекордных уровнях. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Ежегодно работники Meta получают так называемые "обновления акций", которые составляют большую часть их вознаграждения вместе с базовыми зарплатами и ежегодными бонусами. Эти акции накапливаются и "закрепляются" каждые три месяца в течение четырех лет, по словам людей, знакомых с ситуацией,

- говорится в сообщении.

По словам нескольких источников, большинству сотрудников сообщили, что в этом году они получат примерно на 10% меньше акций. Точный размер сокращения может отличаться в зависимости от места работы сотрудника и его уровня в компании, отметил один из источников.

По словам другого источника, компания корректирует выплаты в виде акций в соответствии с рыночными тенденциями, но все еще стремится предлагать одно из самых высоких вознаграждений на локальных рынках.

Meta отказалась комментировать это решение.

Такое сокращение является редким явлением, особенно учитывая то, что акции компании в этом месяце достигли рекордных показателей после 20 сессий подряд с ростом - самой длинной серии среди технологических гигантов "Великолепной семерки". Сейчас акции Meta торгуются на уровне $695, что на 16% больше с начала года и почти на 50% больше, чем год назад.

Генеральный директор Марк Цукерберг во время недавнего отчета о прибыли заявил, что 2026 год будет "интенсивным", поскольку Meta планирует больше инвестировать в искусственный интеллект, чтобы стать лидером в этой сфере.

Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ07.02.25, 09:53 • 28302 просмотра

Тысячи сотрудников потеряли работу в Meta в 2023 году - Цукерберг назвал это "годом эффективности". На прошлой неделе компания сократила еще 5% персонала, уволив тех, кого признали "наименее продуктивными".

Критики заявляют, что эти шаги ухудшат карьерные перспективы уволенных работников и создадут атмосферу страха в компании.

Некоторые сотрудники обсуждали изменения на Blind, анонимном форуме для работников. Один из них опубликовал мем с намеком на необходимость создания профсоюза. Другой сотрудник сказал Financial Times, что, учитывая сокращения, связанные с производительностью, Meta, похоже, "нацелена на высокий уровень текучести кадров в 2026-2027 годах".

Напомним

УНН писал, что в 2025 году гендиректор компании Meta Марк Цукерберг стал богаче на 40 миллиардов долларов. Акции Meta демонстрируют рекордный рост.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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