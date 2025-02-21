Meta урізає акційні бонуси для співробітників на тлі рекордного зростання акцій

Meta скоротила річний розподіл акцій приблизно на 10% для десятків тисяч співробітників, попри те, що цього місяця акції компанії торгуються на рекордних рівнях. Про це пише Financial Times, передає УНН.



Щороку працівники Meta отримують так звані "оновлення акцій", які складають більшу частину їхньої винагороди разом із базовими зарплатами та щорічними бонусами. Ці акції накопичуються та "закріплюються" кожні три місяці протягом чотирьох років, за словами людей, знайомих із ситуацією, - йдеться у повідомленні.

За словами кількох джерел, більшості співробітників повідомили, що цього року вони отримають приблизно на 10% менше акцій. Точний розмір скорочення може відрізнятися залежно від місця роботи співробітника та його рівня в компанії, зазначило одне з джерел.

За словами іншого джерела, компанія коригує виплати у вигляді акцій відповідно до ринкових тенденцій, але все ще прагне пропонувати одну з найвищих винагород на локальних ринках.

Meta відмовилася коментувати це рішення.

Таке скорочення є рідкісним явищем, особливо зважаючи на те, що акції компанії цього місяця досягли рекордних показників після 20 сесій поспіль із зростанням — найдовшої серії серед технологічних гігантів "Чудової сімки". Наразі акції Meta торгуються на рівні $695, що на 16% більше з початку року і майже на 50% більше, ніж рік тому.

Генеральний директор Марк Цукерберг під час нещодавнього звіту про прибутки заявив, що 2026 рік буде "інтенсивним", оскільки Meta планує більше інвестувати в штучний інтелект, щоб стати лідером у цій сфері.

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Тисячі співробітників втратили роботу в Meta у 2023 році — Цукерберг назвав це "роком ефективності". Минулого тижня компанія скоротила ще 5% персоналу, звільнивши тих, кого визнали "найменш продуктивними".

Критики заявляють, що ці кроки погіршать кар’єрні перспективи звільнених працівників і створять атмосферу страху в компанії.

Деякі співробітники обговорювали зміни на Blind, анонімному форумі для працівників. Один із них опублікував мем із натяком на необхідність створення профспілки. Інший співробітник сказав Financial Times, що, зважаючи на скорочення, пов’язані з продуктивністю, Meta, схоже, "націлена на високий рівень плинності кадрів у 2026–2027 роках".

Нагадаємо

УНН писав, що у 2025 році гендиректор компанії Meta Марк Цукерберг став багатшим на 40 мільярдів доларів. Акції Meta демонструють рекордне зростання.

