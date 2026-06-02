Мерц призвал Мадьяра поддержать курс ЕС в отношении Украины
Киев • УНН
Канцлер Германии призвал Мадьяра поддержать Украину, несмотря на вопрос нацменьшинств. Премьер Венгрии готов встретиться с Зеленским на следующей неделе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине призвал его поддержать европейскую политику в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на Bild.
Мы хотим помочь обеспечить успех этого нового начала в Венгрии. Мы понимаем, что Будапешт хочет сначала прояснить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства в Украине. Но это не должно происходить за счет европейской поддержки Киева
Мадьяр заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе, но связал нормализацию отношений с защитой прав примерно 100 тысяч этнических венгров в Украине.
При этом он дал понять, что Венгрия при его правительстве не будет отправлять Украине оружие или военных. Ранее после победы над Виктором Орбаном Мадьяр снял блокировку с 90-миллиардного кредита ЕС для Украины.