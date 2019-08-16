Почти полмиллиона гривен партийных взносов конфискуют у РПЛ и "Гражданской позиции" – НАПК

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 6758 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 48675 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119971 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121622 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125581 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128332 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152944 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150977 просмотра

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Почти полмиллиона гривен партийных взносов конфискуют у РПЛ и "Гражданской позиции" – НАПК

Почти полмиллиона гривен партийных взносов конфискуют у РПЛ и "Гражданской позиции" – НАПК

Киев  •  УНН

 • 8915 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции". Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии двух физических лиц-плательщиков взносов с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - говорится в сообщении.

Суды конфискуют 198 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и 250 тысяч гривен в поддержку "Гражданской позиции".

"Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, долгое время одним из главных спонсоров "Радикальной партии" называли ее бывшего представителя - народный депутат ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалку. Впрочем, по данным движения "Честно", сама партия Ляшко скрывала спонсорскую поддержку со стороны Рыбалки.

"Сергея Рыбалку, владельца сети предприятий по производству товаров для дома и снеков (семечки, сухарики и т.д.), Ляшко прямо называл спонсором партии. Хотя в официальных отчетах о финансировании Радикальной партии имя Рыбалки отсутствует. Выручка от продаж компаний Рыбалки идет прямо в оффшор на Кипр", - сообщили в организации.

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В обновленных партийных списках РПЛ, которые были представлены Олегом Ляшко в начале парламентских выборов, фамилии Рыбалки не было. Политик принимал участие в выборах как самовыдвиженец на 107 мажоритарному округу, но проиграл с большим отрывом. Тогда в ОПОРЕ заявили о фактах косвенного подкупа избирателей со стороны Рыбаки и прозвали его главным "концертником" выборов из-за организации выступлений известных певцов в свою поддержку.

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