Партія Ляшка приховує спонсорську підтримку з боку "офшорного" Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Попри те, що лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко неодноразово називав свого однопартійця Серія Рибалку спонсором їх політичної сили, у власних фінансових звітах партія цю підтримку не відображає. Про це повідомляє рух “Чесно”, передає УНН.
“Сергія Рибалку, власника мережі підприємств із виробництва товарів для дому та снеків (насіння, сухарики тощо), Ляшко прямо називав спонсором партії. Хоча в офіційних звітах про фінансування Радикальної партії ім'я Рибалки відсутнє. Виручка від продажів компаній Рибалки йде прямо в офшор на Кіпр”, - повідомили в організації.
Нагадаємо, слідство ГПУ підозрює сімейний бізнес Рибалки в ухиленні від сплати податків, фіктивному підприємництві, виведенні значних коштів на офшорні рахунки тощо.
Додамо, що родинні компанії “радикала” СБУ також підозрює у торгівлі з ОРДЛО. У рамках цього кримінального провадження два топ-менеджери бізнесу Рибалок вже арештовані і наразі перебувають за гратами.
Самого Рибалку, тим часом, нещодавно звільнили з посади голови банківського комітету ВРУ. Оцінюючи результати його роботи, позичальники проблемних банків завили, що він “убив довіру до комітету” і не зробив нічого корисного для мільйонів споживачів фінансових послуг.