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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 57927 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108291 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109651 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128240 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105949 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 107728 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Партия Ляшко скрывает спонсорскую поддержку со стороны "оффшорного" Рыбалки

Партия Ляшко скрывает спонсорскую поддержку со стороны "оффшорного" Рыбалки

Киев  •  УНН

 • 13401 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Несмотря на то, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко неоднократно называл своего однопартийца Серия Рыбалку спонсором их политической силы, в своих отчетах партия эту поддержку не отражает. Об этом сообщает движение "Честно", передает УНН.

"Сергея Рыбалку, владельца сети предприятий по производству товаров для дома и снеков (семечки, сухарики и т.д.), Ляшко прямо называл спонсором партии. Хотя в официальных отчетах о финансировании Радикальной партии имя Рыбалки отсутствует. Выручка от продаж компаний Рыбалки идет прямо в оффшор на Кипр", - сообщили в организации.

Напомним, следствие ГПУ подозревает семейный бизнес Рыбалки в уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве, выводе значительных средств на оффшорные счета и тому подобное.

Добавим, что семейные компании "радикала" СБУ также подозревает в торговле с ОРДЛО. В рамках этого уголовного производства два топ-менеджера бизнеса Рыбалок уже арестованы и сейчас находятся за решеткой.

Самого Рыбалку, тем временем, недавно уволили с должности главы банковского комитета ВРУ. Оценивая результаты его работы, заемщики проблемных банков завили, что он "убил доверие к комитету" и не сделал ничего полезного для миллионов потребителей финансовых услуг.

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