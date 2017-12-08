Партия Ляшко скрывает спонсорскую поддержку со стороны "оффшорного" Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Несмотря на то, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко неоднократно называл своего однопартийца Серия Рыбалку спонсором их политической силы, в своих отчетах партия эту поддержку не отражает. Об этом сообщает движение "Честно", передает УНН.
"Сергея Рыбалку, владельца сети предприятий по производству товаров для дома и снеков (семечки, сухарики и т.д.), Ляшко прямо называл спонсором партии. Хотя в официальных отчетах о финансировании Радикальной партии имя Рыбалки отсутствует. Выручка от продаж компаний Рыбалки идет прямо в оффшор на Кипр", - сообщили в организации.
Напомним, следствие ГПУ подозревает семейный бизнес Рыбалки в уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве, выводе значительных средств на оффшорные счета и тому подобное.
Добавим, что семейные компании "радикала" СБУ также подозревает в торговле с ОРДЛО. В рамках этого уголовного производства два топ-менеджера бизнеса Рыбалок уже арестованы и сейчас находятся за решеткой.
Самого Рыбалку, тем временем, недавно уволили с должности главы банковского комитета ВРУ. Оценивая результаты его работы, заемщики проблемных банков завили, что он "убил доверие к комитету" и не сделал ничего полезного для миллионов потребителей финансовых услуг.