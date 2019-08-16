Майже півмільйона гривень партійних внесків конфіскують у РПЛ та "Громадянської позиції" – НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. До державного бюджету конфіскують 448 тисяч гривень внесків на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка" та "Громадянської позиції". Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає УНН.
"Постановами Херсонського та Вінницького міських судів визнано винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців з притягненням їх до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскацією до державного бюджету суми внесків", — йдеться у повідомленні.
Суди конфіскують 198 тисяч гривень внесків на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка" та 250 тисяч гривень на підтримку "Громадянської позиції".
"Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Громадянська позиція" про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, тривалий час одним із головних спонсорів "Радикальної партії" називали її колишнього представника — народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалку. Втім, за даними руху "Чесно", сама партія Ляшка приховувала спонсорську підтримку з боку Рибалки.
"Сергія Рибалку, власника мережі підприємств із виробництва товарів для дому та снеків (насіння, сухарики тощо), Ляшко прямо називав спонсором партії. Хоча в офіційних звітах про фінансування Радикальної партії ім’я Рибалки відсутнє. Виторг від продажів компаній Рибалки йде прямо в офшор на Кіпр", — повідомили в організації.
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В оновлених партійних списках РПЛ, які були представлені Олегом Ляшком на початку парламентських виборів, прізвища Рибалки не було. Політик брав учать у виборах як самовисуванець на 107 мажоритарному округу, але програв з великим відривом. Тоді в ОПОРІ заявили про факти непрямого підкупу виборців збоку Рибалки та прозвали його головним "концертником" виборів через організацію виступів відомих співаків на свою підтримку.