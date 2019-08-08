Родинну компанію Рибалок знову притягли до суду за борги

За даними реєстру, компанія "Снек Експорт" замовила у "Світ логістики" послуги з ремонту навантажувача.

"Позивач виконав ремонт навантажувача відповідача Е10N. Вартість робіт з ремонту складає 78000,00 грн, що підтверджується актом надання послуг № 1067 від 01.11.2018", - йдеться у документі.

Втім, "Снек Експорт" сплатив товариству за надані послуги лише 26 тис. грн. Решта суми, за даними "Світ логістики", сплачена не була.

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Тож, "Світ логістики" звернулося до суду. Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку стягнути з "Снек Експорт" на користь "Світ логістики" 52 тис. грн заборгованості.

Зауважимо, що ТОВ "Снек Експорт" входить до родинної групи снекових компаній народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки та належить особисто батькові Рибалки — Віктору.

Сам Рибалка 4,5 роки був народним депутатом від Радикальної партії Ляшка. На позачергових виборах до Верховної Ради політик балотувався самовисуванцем в Лисичанську по 107-му округу. Там він розгорнув масштабну передвиборчу кампанію з показовим латанням доріг та концертами, за що отримав від ОПОРИ звання головного "концертника" парламентських виборів.

Втім, станом на сьогодні, перемогу на окрузі отримує самовисуванець Олександр Сухов. За нього проголосували 28,80% виборців. Рибалку підтримали лише 15,23% виборців, свідчать дані ЦВК.

Нагадаємо, що компанія батька нардепа — "Снек Експорт" — фігурує у кримінальному провадженні за фактом "фінансування тероризму". Одному з топ-менеджерів "Снек Експорт" вже винесено обвинувальний вирок.

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Самого ж нардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили в державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження.