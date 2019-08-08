Семейную компанию Рыбалок снова привлекли к суду за долги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. ООО "Мир логистики" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Снэк Экспорт" 52 тыс. грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
По данным реестра, компания "Снэк Экспорт" заказала в "Мир логистики" услуги по ремонту погрузчика.
"Истец выполнил ремонт погрузчика ответчика Е10N. Стоимость работ по ремонту составляет 78000,00 грн, что подтверждается актом оказания услуг № 1067 от 01.11.2018", - говорится в документе.
Впрочем, "Снэк Экспорт" оплатил обществу за оказанные услуги только 26 тыс. грн. Остальная сумма, по данным "Мир логистики", оплачена не была.
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Поэтому, "Мир логистики" обратилось в суд. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу взыскать со "Снэк Экспорт" в пользу "Мир логистики" 52 тыс. грн задолженности.
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" входит в семейную группу снековых компаний народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки и принадлежит лично отцу Рыбалки - Виктору.
Сам Рыбалка 4,5 года был народным депутатом от Радикальной партии Ляшко. На внеочередных выборах в Верховную Раду политик баллотировался самовыдвиженцем в Лисичанске по 107-му округу. Там он развернул масштабную предвыборную кампанию с показательным латанием дорог и концертами, за что получил от ОПОРЫ звание главного "концертника" парламентских выборов.
Впрочем, на сегодня, победу на округе получает самовыдвиженец Александр Сухов. За него проголосовали 28,80% избирателей. Рыбалку поддержали только 15,23% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.
Напомним, что компания отца нардепа - "Снек Экспорт" - фигурирует в уголовном производстве по факту "финансирование терроризма". Одному из топ-менеджеров "Снэк Экспорт" уже вынесен обвинительный приговор.
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Самого же нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.