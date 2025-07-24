Материнская компания Google увеличила доходы благодаря ИИ и облачным технологиям

Компания Alphabet Inc. сообщила о значительном росте доходов во втором квартале, но заявила, что капитальные затраты в 2025 году будут на 10 миллиардов долларов больше, чем предыдущий прогноз, что усиливает давление на компанию по оправданию инвестиций, которые она осуществляет, чтобы не отставать в гонке за искусственный интеллект, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Акции упали примерно на 1,6% в конце торгов в среду после того, как поисковый гигант, которому принадлежит Google, заявил, что капитальные затраты вырастут до 85 миллиардов долларов. Продажи за второй квартал, без учета выплат партнерам, выросли до 81,7 миллиарда долларов, сообщила компания.

Основной бизнес Google по поисковой рекламе и растущий облачный бизнес стали двигателями для поддержания ее значительных расходов на ИИ. Подразделение облачных вычислений Google сообщило об операционной прибыли в объеме 2,83 миллиарда долларов. Google остается на третьем месте на рынке облачных вычислений после Microsoft и Amazon.com Inc. Подразделение широко рассматривается как самый мощный источник роста Alphabet.

"Хотя увеличение расходов подчеркивает стремление Alphabet поддерживать конкурентное преимущество в новых технологиях, оно также вызывает беспокойство относительно потенциального влияния на краткосрочную прибыльность", - сказал Джесси Коэн, старший аналитик Investing.com.

Однако у Alphabet нет особого выбора, сказал Нихил Лай, аналитик Forrester: "OpenAI заставляет Google тратить огромные средства на инфраструктуру и ИИ-приложения".

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