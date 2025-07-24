Материнська компанія Google наростила доходи завдяки ШІ та хмарним технологіям

Компанія Alphabet Inc. повідомила про значне зростання доходів у другому кварталі, але заявила, що капітальні витрати у 2025 році будуть на 10 мільярдів доларів більшими, ніж попередній прогноз, що посилює тиск на компанію щодо виправдання інвестицій, які вона здійснює, щоб не відставати в гонці за штучний інтелект, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Акції впали приблизно на 1,6% наприкінці торгів у середу після того, як пошуковий гігант, якому належить Google, заявив, що капітальні витрати зростуть до 85 мільярдів доларів. Продажі за другий квартал, без урахування виплат партнерам, зросли до 81,7 мільярда доларів, повідомила компанія.

Основний бізнес Google з пошукової реклами та зростаючий хмарний бізнес стали двигунами для підтримки її значних витрат на ШІ. Підрозділ хмарних обчислень Google повідомив про операційний прибуток обсягом 2,83 мільярда доларів. Google залишається на третьому місці на ринку хмарних обчислень після Microsoft та Amazon.com Inc. Підрозділ широко розглядається як найпотужніше джерело зростання Alphabet.

"Хоча збільшення витрат підкреслює прагнення Alphabet підтримувати конкурентну перевагу в нових технологіях, воно також викликає занепокоєння щодо потенційного впливу на короткострокову прибутковість", - сказав Джессі Коен, старший аналітик Investing.com.

Однак у Alphabet немає особливого вибору, сказав Ніхіл Лай, аналітик Forrester: "OpenAI змушує Google витрачати величезні кошти на інфраструктуру та ШІ-додатки".

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