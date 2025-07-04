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Массовое отключение электроэнергии в Чехии: в Праге не работают линии метро и трамваи, люди застряли в лифтах

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Масштабное отключение электроэнергии охватило часть Чехии, включая районы Праги и другие регионы. Причиной стала авария на главной линии электропередач V411, что привело к остановке метро и трамваев, а также застреванию людей в лифтах.

Массовое отключение электроэнергии в Чехии: в Праге не работают линии метро и трамваи, люди застряли в лифтах

Часть Чехии охватило масштабное отключение электроэнергии. Без тока остались некоторые районы Праги, а также регионы Среднечешский, Устецкий и Либерецкий. Часть энергетической сети осталась без напряжения, а авария затронула и несколько подстанций. Об этом сообщает Denik, пишет УНН.

Детали

Компания ČEPS сообщила, что причиной инцидента стало аварийное отключение одной из главных линий электропередач V411, из-за чего часть севера и востока страны перешла на "островной" режим работы. Это означает, что часть сети осталась изолированной и без напряжения.

Спасатели помогают людям, застрявшим в лифтах — только в Среднечешском крае зафиксировано более 12 таких случаев.

Остановка транспорта и перебои в столице

В Праге без электроэнергии остались центр города, а также районы Спожилов, Жижков, Южный Город и другие. По информации компании Pražská energetika, сбой вызван неисправностью на подстанции ČEPS в районе Ходов. Метрополитен на линиях A, B и C временно остановился, но впоследствии работу возобновили. На левом берегу Влтавы трамвайное движение уже возобновлено, а на правом — действует ограниченно.

Аэропорт Праги работает в штатном режиме.

Компания ČEZ Distribuce также сообщила о сбоях, но точный масштаб пока неизвестен. По сообщениям, электроэнергия исчезла в городах Либерец, Яблонец-над-Нисой, Чешская Липа, Новый Бор и Фридлант. В Либерце из-за этого не курсируют трамваи, хотя автобусы продолжают двигаться.

Другие пострадавшие регионы

В Краловоградецком крае электроэнергия исчезла примерно на полчаса. Пожарные получили вызовы на около 20 случаев с застрявшими в лифтах людьми. По словам представителя спасателей, количество таких случаев продолжает расти, также задействуются резервные источники питания.

Медицинские учреждения работают на генераторах

Министр здравоохранения Властимил Валек успокоил общественность, заявив, что больницы не пострадали от отключения, ведь сразу были задействованы резервные генераторы. Пациенты получают полноценную помощь, хотя возможны задержки с проведением некоторых обследований. Министр пообещал информировать о дальнейшем развитии ситуации.

Напомним

В апреле этого года Министерство внутренних дел Испании объявляло чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии, которое охватило большую часть Пиренейского полуострова.

Эксперты считали, что испанская электросеть не справилась с большим объемом солнечной энергии, что привело к отключению 15 ГВт. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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