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Масове відключення електроенергії в Чехії: у Празі не працюють лінії метро і трамваї, люди застрягли в ліфтах

Київ • УНН

 • 431 перегляди

Масштабне відключення електроенергії охопило частину Чехії, включаючи райони Праги та інші регіони. Причиною стала аварія на головній лінії електропередач V411, що призвело до зупинки метро та трамваїв, а також застрягання людей у ліфтах.

Масове відключення електроенергії в Чехії: у Празі не працюють лінії метро і трамваї, люди застрягли в ліфтах

Частину Чехії охопило масштабне відключення електроенергії. Без струму залишилися деякі райони Праги, а також регіони Середньочеський, Устецький і Ліберецький. Частина енергетичної мережі залишилась без напруги, а аварія зачепила й кілька підстанцій. Про це повідомляє Denik, пише УНН.

Деталі

Компанія ČEPS повідомила, що причиною інциденту стало аварійне відключення однієї з головних ліній електропередач V411, через що частина півночі та сходу країни перейшла на "острівний" режим роботи. Це означає, що частина мережі залишилася ізольованою та без напруги.

Рятувальники допомагають людям, які застрягли у ліфтах — лише в Середньочеському краї зафіксовано понад 12 таких випадків.

Зупинка транспорту та перебої в столиці

У Празі без електроенергії залишились центр міста, а також райони Спожилов, Жижков, Південне Місто та інші. За інформацією компанії Pražská energetika, збій спричинений несправністю на підстанції ČEPS у районі Ходов. Метрополітен на лініях A, B та C тимчасово зупинився, але згодом роботу відновили. На лівому березі Влтави трамвайний рух вже відновлено, а на правому — діє обмежено.

Аеропорт Праги працює у штатному режимі.

Компанія ČEZ Distribuce також повідомила про збої, але точний масштаб поки невідомий. За повідомленнями, електроенергія зникла в містах Ліберець, Яблонець-над-Нисою, Чеська Ліпа, Новий Бор та Фридлант. У Ліберці через це не курсують трамваї, хоча автобуси продовжують рухатися.

Інші постраждалі регіони

У Краловоградецькому краї електроенергія зникла приблизно на пів години. Пожежники отримали виклики на близько 20 випадків із застряглими у ліфтах людьми. За словами речника рятувальників, кількість таких випадків продовжує зростати, також залучаються резервні джерела живлення.

Медичні установи працюють на генераторах

Міністр охорони здоров’я Властіміл Валек заспокоїв громадськість, заявивши, що лікарні не постраждали від відключення, адже одразу були задіяні резервні генератори. Пацієнти отримують повноцінну допомогу, хоча можливі затримки з проведенням деяких обстежень. Міністр пообіцяв інформувати про подальший розвиток ситуації.

Нагадаємо

У квітні цього року Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголошувало надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії, яке охопило більшу частину Піренейського півострова.

Експерти вважали, що іспанська електромережа не впоралася з великим обсягом сонячної енергії, що призвело до відключення 15 ГВт. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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