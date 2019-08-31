Масштабный пожар на предприятии под Львовом ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Масштабный пожар под Львовом ликвидировали. Пострадал один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
Отмечается, что "30 августа в 13 час. 49 мин. в с. Чишки Пустомытовского района на территории ООО "Бизнес-Интер-Групп" возник пожар". Лишь через четыре с половиной часа, "в 18 час. 17 мин., пожар был ликвидирован на общей площади 4 тыс. 550 м2".
Отмечается, что в результате пожара пострадал 1 человек, который госпитализирован в больницу.
Добавляется, что во время пожара было уничтожено сырье (растворители, лаки, краски), 6 легковых и 4 грузовых автомобиля, повреждено административно-складское здание, производственное помещение и 3 легковых автомобиля.
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К тушению привлекалось 143 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, что 30 августа в 13:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Леси Украинский, 53 в с. Чишки, Пустомытовского района.
Ранее медики повдомлялы о двух пострадавших в результате пожара на Львовщине.