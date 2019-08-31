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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112921 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123786 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115308 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121239 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125964 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150771 просмотра

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Актуальное
Масштабный пожар на предприятии под Львовом ликвидирован

Масштабный пожар на предприятии под Львовом ликвидирован

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Масштабный пожар под Львовом ликвидировали. Пострадал один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

Отмечается, что "30 августа в 13 час. 49 мин. в с. Чишки Пустомытовского района на территории ООО "Бизнес-Интер-Групп" возник пожар". Лишь через четыре с половиной часа, "в 18 час. 17 мин., пожар был ликвидирован на общей площади 4 тыс. 550 м2".

Отмечается, что в результате пожара пострадал 1 человек, который госпитализирован в больницу.

Добавляется, что во время пожара было уничтожено сырье (растворители, лаки, краски), 6 легковых и 4 грузовых автомобиля, повреждено административно-складское здание, производственное помещение и 3 легковых автомобиля.

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К тушению привлекалось 143 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, что 30 августа в 13:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Леси Украинский, 53 в с. Чишки, Пустомытовского района.

Ранее медики повдомлялы о двух пострадавших в результате пожара на Львовщине.

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