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Масштабну пожежу на підприємстві під Львовом ліквідовано

Масштабну пожежу на підприємстві під Львовом ліквідовано

Київ • УНН

 • 11707 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Масштабну пожежі під Львовом ліквідували. Постраждала одна особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Зазначається, що “30 серпня о 13 год. 49 хв. у с. Чишки Пустомитівського району на території ПП „Бізнес-Інтер-Груп“ виникла пожежа”. Лише майже через чотири з половиною години, “о 18 год. 17 хв., пожежу було ліквідовано на загальній площі 4 тис. 550 м2”.

Зазначається, що внаслідок пожежі постраждала 1 особа, яку госпіталізовано до лікарні.

Додається, що під час пожежі було знищено сировину (розчинники, лаки, фарби), 6 легкових та 4 вантажних автомобілі, пошкоджено адміністративно-складську будівлю, виробниче приміщення та 3 легкових автомобілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо про рівень радіації після пожежі на Львівщині

До гасіння залучалося 143 чоловіка особового складу та 31 одиниця техніки ДСНС.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, що 30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району.

Раніше медики повдомляли про двох потерпілих внаслідок пожежі на Львівщині.

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