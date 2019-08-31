Масштабну пожежу на підприємстві під Львовом ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Масштабну пожежі під Львовом ліквідували. Постраждала одна особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.
Зазначається, що “30 серпня о 13 год. 49 хв. у с. Чишки Пустомитівського району на території ПП „Бізнес-Інтер-Груп“ виникла пожежа”. Лише майже через чотири з половиною години, “о 18 год. 17 хв., пожежу було ліквідовано на загальній площі 4 тис. 550 м2”.
Зазначається, що внаслідок пожежі постраждала 1 особа, яку госпіталізовано до лікарні.
Додається, що під час пожежі було знищено сировину (розчинники, лаки, фарби), 6 легкових та 4 вантажних автомобілі, пошкоджено адміністративно-складську будівлю, виробниче приміщення та 3 легкових автомобілі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо про рівень радіації після пожежі на Львівщині
До гасіння залучалося 143 чоловіка особового складу та 31 одиниця техніки ДСНС.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Нагадаємо, що 30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району.
Раніше медики повдомляли про двох потерпілих внаслідок пожежі на Львівщині.