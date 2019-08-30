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Масштабну пожежу біля Львова локалізували, є постраждалі

Масштабну пожежу біля Львова локалізували, є постраждалі

Київ • УНН

 • 13469 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 серпня. УНН. Рятувальники локалізували пожежу на підприємстві біля Львова. Постраждало двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

“Площа пожежі 800 кв. м. Пожежа на відкритій території, де зберігалися легкозаймисті матеріали. Внаслідок пожежі двоє людей отримали травми. Одна людина від госпіталізації відмовилась. Іншу забрали до лікарні”, — повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на своїй сторінці у повідомив, що до гасіння залучено 114 осіб особового складу та 30 одиниць техніки.

Як повідомляв УНН, біля Львова спалахнула масштабна пожежа на підприємстві.

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