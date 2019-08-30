Масштабну пожежу біля Львова локалізували, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 серпня. УНН. Рятувальники локалізували пожежу на підприємстві біля Львова. Постраждало двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
“Площа пожежі 800 кв. м. Пожежа на відкритій території, де зберігалися легкозаймисті матеріали. Внаслідок пожежі двоє людей отримали травми. Одна людина від госпіталізації відмовилась. Іншу забрали до лікарні”, — повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на своїй сторінці у повідомив, що до гасіння залучено 114 осіб особового складу та 30 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, біля Львова спалахнула масштабна пожежа на підприємстві.