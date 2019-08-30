Біля Львова масштабна пожежа на підприємстві
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Львівщині спалахнула пожежа на виробництві. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області, пише кореспондент УНН.
“О 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району. На місце події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи по підвищеному номеру виклику. Рятувальники працюють над ліквідацією горіння. Інформацію доповнюватиметься”, — повідомили у ДСНС.
У місцевій владі просять людей позачиняти вікна та не виходити з осель.
Як писав УНН, у Дарницькому районі Києва горить металевий складський ангар.