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Біля Львова масштабна пожежа на підприємстві

Біля Львова масштабна пожежа на підприємстві

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Львівщині спалахнула пожежа на виробництві. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області, пише кореспондент УНН.

“О 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району. На місце події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи по підвищеному номеру виклику. Рятувальники працюють над ліквідацією горіння. Інформацію доповнюватиметься”, — повідомили у ДСНС.

У місцевій владі просять людей позачиняти вікна та не виходити з осель.

Як писав УНН, у Дарницькому районі Києва горить металевий складський ангар.

Українські Національні Новини

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