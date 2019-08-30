Возле Львова крупный пожар на предприятии

“В 13:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Леси Украинки, 53 в с. Чишки, Пустомытовского района. На место происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Спасатели работают над ликвидацией горения. Информацию дополняться”, — сообщили в ГСЧС.

В местной власти просят людей позакрывать окна и не выходить из домов.

Как писал УНН, в Дарницком районе Киева горит металлический складской ангар.