На складі в Києві масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Дарницькому районі Києва горить металевий складський ангар. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Повідомлення про пожежу по вулиці Миколи Хвильового, 1 надійшло о 10:46.
"Горить складське металеве приміщення розміром 20 на 20 м, яке розташоване окремо. О 11:25 пожежу локалізовано на площі 400 кв. м", - сказала Водолага.
За її словами, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Також у пресслужбі ДСНС України повідомляють, що до гасіння залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, 21 липня о 10:55 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Гоголів.