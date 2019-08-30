На складе в Киеве масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Дарницком районе Киева горит металлический складской ангар. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Сообщение о пожаре по улице Николая Хвылевого, 1 поступило в 10:46.
"Горит складское металлическое помещение размером 20 на 20 м, расположенное отдельно. В 11:25 пожар локализован на площади 400 кв. м", - сказала Водолага.
По ее словам, по предварительной информации, пострадавших нет.
Также в пресс-службе ГСЧС Украины сообщают, что к тушению привлечены 20 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, 21 июля в 10:55 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского район в поступило сообщение о пожаре в селе Гоголев.