Масштабный пожар возле Львова локализовали, есть пострадавшие

"Площадь пожара 800 кв. м. Пожар на открытой территории, где хранились легковоспламеняющиеся материалы. В результате пожара два человека получили травмы. Один человек от госпитализации отказался. Другого забрали в больницу", - сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в сообщил, что к тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники.

Как сообщал УНН, возле Львова вспыхнул крупный пожар на предприятии.