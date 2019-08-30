Масштабный пожар возле Львова локализовали, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 августа. УНН. Спасатели локализовали пожар на предприятии возле Львова. Пострадали два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Площадь пожара 800 кв. м. Пожар на открытой территории, где хранились легковоспламеняющиеся материалы. В результате пожара два человека получили травмы. Один человек от госпитализации отказался. Другого забрали в больницу", - сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в сообщил, что к тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники.
Как сообщал УНН, возле Львова вспыхнул крупный пожар на предприятии.