Стало відомо про рівень радіації після пожежі на Львівщині

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Фахівці зробили заміри, аби визначити концентрацію шкідливих речовин у повітрі на Львівщині після пожежі у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району. Про це "Гал-інфо" повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

Фахівцями Групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС України у Львівській області було здійснено 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Нагадаємо, що 30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району.

Додамо, медики говорять про двох потерпілих внаслідок пожежі на Львівщині.

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