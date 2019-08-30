Стало известно об уровне радиации после пожара во Львовской области

Специалистами Группы специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области было совершено 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар предельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Напомним, что 30 августа в 13:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Леси Украинки, 53 в с. Чишки, Пустомытовского района.

Добавим, медики говорят о двух пострадавших в результате пожара во Львовской области.