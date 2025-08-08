Масштабный пожар сухой растительности в Одесской области охватил около 25 гектаров

В Одесской области пожарные ликвидировали масштабный пожар сухой растительности, возникший на площади около 25 гектаров. Разведка с помощью беспилотника помогла быстро локализовать очаги возгорания и предотвратить распространение огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар сухой растительности, возникший на площади примерно 25 гектаров. Из-за сильных порывов ветра существовала угроза быстрого распространения огня на большую территорию, что могло привести к значительным убыткам для окружающей среды и близлежащих населенных пунктов.

Для оперативного реагирования и контроля ситуации над зоной пожара была проведена разведка с помощью БПЛА. С воздуха спасатели отслеживали очаги возгорания, чтобы эффективно направлять силы на ликвидацию пожара. Благодаря скоординированным действиям пожарных пожар удалось ликвидировать в течение нескольких часов.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются соответствующими службами.

В целом, за минувшие сутки в Одесской области возникло 45 пожаров, площадью почти 50 га. Призываем граждан быть осторожными и не поджигать сухостой