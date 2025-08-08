Масштабный пожар сухой растительности в Одесской области охватил около 25 гектаров

$41.460.15
10:49 • 4956 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 28650 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 21787 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 20272 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 34647 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 20135 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 45609 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 51315 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28738 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 97157 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 36899 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 28271 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 28399 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 31194 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 36527 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 3884 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 34584 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 36573 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 45572 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 51287 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 135616 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 152017 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 159543 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 149690 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 159354 просмотра
Масштабный пожар сухой растительности в Одесской области охватил около 25 гектаров

Киев • УНН

 • 590 просмотра

В Одесской области ликвидирован масштабный пожар сухой растительности площадью 25 гектаров. Разведка с помощью беспилотника позволила оперативно локализовать очаги возгорания.

Масштабный пожар сухой растительности в Одесской области охватил около 25 гектаров

В Одесской области пожарные ликвидировали масштабный пожар сухой растительности, возникший на площади около 25 гектаров. Разведка с помощью беспилотника помогла быстро локализовать очаги возгорания и предотвратить распространение огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины. 

Детали

В Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар сухой растительности, возникший на площади примерно 25 гектаров. Из-за сильных порывов ветра существовала угроза быстрого распространения огня на большую территорию, что могло привести к значительным убыткам для окружающей среды и близлежащих населенных пунктов.

Для оперативного реагирования и контроля ситуации над зоной пожара была проведена разведка с помощью БПЛА. С воздуха спасатели отслеживали очаги возгорания, чтобы эффективно направлять силы на ликвидацию пожара. Благодаря скоординированным действиям пожарных пожар удалось ликвидировать в течение нескольких часов.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются соответствующими службами.

В целом, за минувшие сутки в Одесской области возникло 45 пожаров, площадью почти 50 га. Призываем граждан быть осторожными и не поджигать сухостой

- подчеркнули в ГСЧС.

Одесская область подверглась ночной атаке рф дронами: повреждена инфраструктура, ранен человек08.08.25, 09:00 • 2882 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоПогода и окружающая среда
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям