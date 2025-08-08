Масштабна пожежа сухої рослинності на Одещині охопила близько 25 гектарів

На Одещині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності, яка виникла на площі близько 25 гектарів. Розвідка за допомогою безпілотника допомогла швидко локалізувати осередки займання і запобігти поширенню вогню. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.

В Одеській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності, що виникла на площі приблизно 25 гектарів. Через сильні пориви вітру існувала загроза швидкого розповсюдження вогню на більшу територію, що могло призвести до значних збитків для довкілля та навколишніх населених пунктів.

Для оперативного реагування та контролю ситуації над зоною пожежі було проведено розвідку за допомогою БПЛА. З повітря рятувальники відслідковували осередки займання, щоб ефективно спрямовувати сили на ліквідацію пожежі. Завдяки скоординованим діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати протягом кількох годин.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини займання наразі встановлюються відповідними службами.

Загалом, за минулу добу на Одещині виникло 45 пожеж, площею майже 50 га. Закликаємо громадян бути обережними та не палити сухостій