Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

В Индонезии на военном складе боеприпасов вспыхнул пожар, приведший к серии взрывов. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу вечером в Индонезии вспыхнул пожар на военном складе боеприпасов вблизи столицы Джакарты.

Пожар, который начался в части помещения, которое использовалось для хранения просроченных боеприпасов, вызвал серию взрывов и большие пламя и дым.

По словам военного чиновника Мохаммада Хасана, в результате этого инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось локализовать после нескольких часов борьбы пожарных.

Местные СМИ сообщили, что власти сначала имели проблемы с прибытием на место происшествия. Некоторые жители района, где произошел пожар, выразили обеспокоенность из-за опасности, которую представляют "огромные запасы боеприпасов".

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Власти призвали местных жителей эвакуироваться из близлежащих районов.

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