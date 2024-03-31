Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

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На военном складе боеприпасов вблизи Джакарты, Индонезия, вспыхнул пожар, повлекший серию взрывов. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу
Жилой дом и школа в Шевченковском районе Харькова были повреждены в результате вражеского обстрела.
Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником
Командир батальона "Ахиллес" опроверг российские заявления о захвате ключевых высот вблизи Часового Яра, заявив, что тяжелые бои продолжаются, но враг не достиг значительного прогресса в этом районе.
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС взлетел с аэродрома "Энгельс-2"
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС поднялся в воздух с аэродрома "Энгельс-2".
Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет
Группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС поднялась в воздух с аэродрома "Оленя", вероятно, для выполнения боевой задачи, запуск ракет ожидается между 3-4 часами утра, которые могут достичь воздушного пространства Украины около 4:30-5:30 утра.
российская тактическая авиация активна на востоке Украины
Военно-воздушные силы Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу авиаударов по прифронтовым регионам.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.
Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта
Энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч, а после снятия ограничений планирует увеличить производство электроэнергии.
Восстановление после российских атак: президент выразил благодарность энергетикам, ремонтникам и строителям
Президент Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и строителей за их неутомимые усилия в восстановлении электроэнергии и инфраструктуры после российских ударов.
российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины
Военно-воздушные Силы Украины сообщили о многочисленных группах беспилотников, обнаруженных в разных регионах Украины.