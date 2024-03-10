В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни в индонезийской провинции Западная Суматра, заставив эвакуировать более 70 тысяч человек. Как следствие - погибли по меньшей мере 19, семеро считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам официальных лиц, спасательное агентство Индонезии ищет пропавших без вести. К работе привлечены 150 спасателей, но им мешают заблокированные дороги после оползней.

В сегодняшних поисках принимают участие 150 сотрудников различных агентств по ликвидации последствий стихийных бедствий сказал Абдул Малик, начальник провинциальной спасательной группы.

Эвакуированные собрались в ближайших мечетях, но временных приютов не было создано. Они получили еду, воду и лекарства, а другие вернулись домой, когда вода спала.

Большинство районов все еще затоплены, а некоторые - заблокированы оползнем, простирающимся на 50 метров.

В связи с тем, что в ближайшие дни ожидается дополнительный дождь, в Индонезии предупредили о дальнейших убытках от наводнений и оползней.

Сезон дождей в Индонезии начался в январе, когда метеорологическое агентство BMKG прогнозировало пик дождей в первом квартале, особенно на островах Ява и Суматра.

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