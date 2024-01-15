В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана
Киев • УНН
Индонезия эвакуировала 6500 человек с острова Флорес из-за участившихся извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Сообщений о жертвах и разрушениях нет, но, поскольку с воскресенья произошло 40 извержений, власти призывают местных жителей и туристов держаться на расстоянии 4 км от зоны извержения.
Индонезия эвакуировала около 6500 человек с острова Флорес после того, как вулкан Левотоби Лаки-лаки в последние дни извергал густые облака коричневатого пепла, сообщили власти в понедельник, пишет УНН со ccылкой на AP.
Детали
О жертвах и серьезном ущербе пока не сообщается.
Извержения в провинции Восточная Нуса-Тенгара являются частью выбросов горячего газа, которые в последние дни участились. Гора высотой 1584 метра является одним из "вулканов-близнецов" - Левотоби Лаки-лаки и Левотоби Перемпуан - в районе Флорес Тимур.
С воскресенья вулкан извергался 40 раз, при этом столбы горячих облаков поднимались в воздух на высоту 500-1500 метров.
Жители близлежащих сел были приняты родственниками или доставлены в эвакуационные центры, на фоне того, как в прошлый вторник власти повысили статус опасности вулкана до самого высокого уровня.
Чиновники призывают местное население, а также посетителей и туристов держаться подальше от зоны извержения в радиусе 4 километров.
Дополнение
Левотоби Лаки-лаки - один из 120 действующих вулканов Индонезии, архипелага с населением 270 миллионов человек. Страна подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль "Огненного кольца", серии сейсмических линий разломов в форме подковы вокруг Тихого океана.
Тем временем на острове Суматра в воскресенье вновь произошло извержение индонезийской горы Марапи, второй раз с декабря, она выбросила дым и пепел высоко в воздух, но о жертвах не сообщалось. С пятницы туда были эвакуированы не менее 100 жителей.
В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана
Индонезия эвакуировала 6500 человек с острова Флорес из-за участившихся извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Сообщений о жертвах и разрушениях нет, но, поскольку с воскресенья произошло 40 извержений, власти призывают местных жителей и туристов держаться на расстоянии 4 км от зоны извержения.
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