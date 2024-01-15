В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана

Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф

Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает на том, что соглашение, которое будет означать завершение войны Украины с россией, должно быть подписано с участием других стран-гарантов.