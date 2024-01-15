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В Індонезії евакуювали 6,5 тис. осіб через виверження вулкана

В Індонезії евакуювали 6,5 тис. осіб через виверження вулкана

Київ • УНН

 • 18875 перегляди

Індонезія евакуювала 6500 осіб з острова Флорес через почастішання вивержень вулкана Левотобі Лакі-лакі. Повідомлень про жертви і руйнування немає, але, оскільки з неділі сталося 40 вивержень, влада закликає місцевих жителів і туристів триматися на відстані 4 км від зони виверження.

Індонезія евакуювала близько 6500 людей з острова Флорес після того, як вулкан Левотобі Лакі-лакі останніми днями вивергав густі хмари коричневого попелу, повідомила влада в понеділок, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Про жертви і серйозні збитки поки не повідомляють.

Виверження в провінції Східна Нуса-Тенгара є частиною викидів гарячого газу, які останніми днями почастішали. Гора заввишки 1584 метри є одним із "вулканів-близнюків" - Левотобі Лакі-лакі та Левотобі Перемпуан - у районі Флорес Тімур.

З неділі вулкан вивергався 40 разів, при цьому стовпи гарячих хмар піднімалися в повітря на висоту 500-1500 метрів.

Жителів прилеглих сіл прийняли родичі або доставили в евакуаційні центри, на тлі того, як минулого вівторка влада підвищила статус небезпеки вулкана до найвищого рівня.

Чиновники закликають місцеве населення, а також відвідувачів і туристів триматися подалі від зони виверження в радіусі 4 кілометрів.

Доповнення

Левотобі Лакі-лакі - один зі 120 діючих вулканів Індонезії, архіпелагу з населенням 270 мільйонів осіб. Країна схильна до землетрусів і вулканічної активності, оскільки розташована вздовж "Вогняного кільця", серії сейсмічних ліній розломів у формі підкови навколо Тихого океану.

Тим часом на острові Суматра в неділю знову сталося виверження індонезійської гори Марапі, вдруге з грудня, вона викинула дим і попіл високо в повітря, але про жертви не повідомлялося. З п'ятниці там було евакуйовано щонайменше 100 жителів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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