В Індонезії 19 людей загинули через повені, ще семеро зникли безвісти
Київ • УНН
Сильні дощі спричинили повені та зсуви на Західній Суматрі, Індонезія, в результаті чого 19 людей загинули, 7 зникли безвісти, а понад 70 000 людей були евакуйовані.
Сильні зливи спричинили повені та зсуви в індонезійській провінції Західна Суматра, змусивши евакуювати понад 70 тисяч людей. Як наслідок — загинули щонайменше 19, семеро вважаються зниклими безвісти. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами офіційних осіб, рятувальне агентство Індонезії шукає зниклих безвісти. До роботи залучено 150 рятувальників, але їм заважають заблоковані дороги після зсувів.
У сьогоднішніх пошуках беруть участь 150 співробітників різних агенцій з ліквідації наслідків стихійних лих
Евакуйовані зібралися в найближчих мечетях, але тимчасових притулків не було створено. Вони отримали їжу, воду та ліки, а інші повернулися додому, коли вода спала.
Більшість районів все ще затоплені, а деякі — заблоковані зсувом, що простягається на 50 метрів.
У зв’язку з тим, що найближчими днями очікується додатковий дощ, в Індонезії попередили про подальші збитки від повеней і зсувів.
Сезон дощів в Індонезії розпочався в січні, коли метеорологічне агентство BMKG прогнозувало пік дощів у першому кварталі, особливо на островах Ява та Суматра.
В Індонезії евакуювали 6,5 тис. осіб через виверження вулкана15.01.24, 16:23 • 18875 переглядiв