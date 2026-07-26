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Масштабные пожары во Франции и Испании вынудили более 300 тысяч человек покинуть свои дома

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Лесные пожары во Франции и Испании вынудили более 300 тысяч человек покинуть свои дома, угрожая Мадриду и Бордо. Огонь в Валь-д’Уишо стал неконтролируемым, а во Франции эвакуировано 220 тысяч человек.

Масштабные пожары во Франции и Испании вынудили более 300 тысяч человек покинуть свои дома

Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в городах и селах Франции и Испании из-за лесных пожаров, которые угрожают Мадриду и Бордо, а также из-за нового возгорания, возникшего в регионе Валь-д’Уишо на востоке Испании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пожар, вспыхнувший недалеко от Валенсии в субботу, к вечеру стал "абсолютно неконтролируемым", заявила министр науки Испании Диана Морант. Более 16 тысяч человек эвакуировали, а в воскресенье ожидалось прибытие дополнительных сил из Мадрида.

Местные пожарные опубликовали в субботу вечером видео в соцсети X, на котором видно, как пламя от пожара, возникшего в Валь-д’Уишо, в 45 километрах к северу от Валенсии, поднимается на десятки метров в небо.

Пожары приобретают масштабы, которые иногда превышают возможности тушения любой пожарной службы в мире

- говорится в сообщении.

По данным местных властей, количество эвакуированных в районе Жиронды во Франции возросло до 220 тысяч человек, в том числе 55 тысяч жителей пригородов Бордо были эвакуированы прошлой ночью. В пресс-службе местной администрации сообщили, что огонь быстро распространялся в начале ночи из-за сухой растительности и сильного ветра.

Автомагистраль A63, один из главных маршрутов между Бордо и севером Испании, перекрыли на 60-километровом участке. Также движение поездов на юг от французского города приостановили на неопределенный срок, сообщил национальный железнодорожный оператор SNCF.

В то же время пожары, которые вызвали масштабные эвакуации в Мадриде и Авиле, в воскресенье утром двигались медленнее из-за улучшения погодных условий. Однако испанские власти заявили, что ситуация еще не находится под контролем. По словам представителя региональных властей Карлоса Новільйо, из этого района эвакуировали почти 100 тысяч человек.

В субботу пожарные обнаружили погибшего пожилого мужчину в автомобиле в городе Манисес в регионе Валенсия, когда ликвидировали небольшой пожар. На данный момент о жертвах среди людей из-за масштабных пожаров вблизи Мадрида и Валенсии не сообщалось.

Финальный этап Тур де Франс сократили из-за масштабных лесных пожаров во Франции26.07.26, 03:57 • 2866 просмотров

Ольга Розгон

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