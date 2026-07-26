Финальный этап Тур де Франс сократили из-за масштабных лесных пожаров во Франции
Киев • УНН
Организаторы сократили 21-й этап велогонки со 133 до 89 км из-за передислокации сил безопасности для борьбы с пожарами. Экстренные службы сосредоточены на защите населения в регионе Жиронда.
Организаторы Тур де Франс сократили финальный, 21-й этап велогонки, который завершится в Париже, из-за передислокации сил безопасности для борьбы с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Финальный этап, во время которого велосипедисты традиционно финишируют на Елисейских полях, сократят со 133 до 89 км.
В совместном заявлении организаторов гонки и полиции Парижа отмечается, что из-за масштабных лесных пожаров, охвативших Францию, в частности регион Жиронда, экстренные службы полностью сосредоточены на борьбе с огнем и защите населения.
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В свете этого Министерство внутренних дел решило передислоцировать часть сил внутренней безопасности, первоначально мобилизованных для обеспечения безопасности на финальном этапе Тур де Франс, чтобы усилить усилия по реагированию в районах, пострадавших от лесных пожаров
Перед заключительным этапом четырехкратный чемпион Словении Тадей Погачар имеет почти недосягаемое преимущество в генеральной классификации и находится в шаге от завоевания третьего подряд титула победителя Тур де Франс.
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