Масштабная атака дронов: Украина уничтожила 82 вражеских БпЛА
Киев • УНН
Во время ночной атаки противник запустил 162 дрона типа Shahed и другие беспилотники-имитаторы. ПВО Украины уничтожила 82 ударных БпЛА, пострадали четыре области.
ПВО уничтожила 82 вражеских дрона. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 22 февраля 2025 года вражеские войска осуществили массированный удар по территории Украины, использовав 162 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed, а также другие беспилотники-имитаторы различных конструкций.
Для отражения воздушной атаки задействованы были различные подразделения Сил обороны Украины, в частности авиация, зенитно-ракетные войска, системы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил.
Несмотря на численное преимущество противника, украинским защитникам удалось уничтожить 82 ударных БпЛА и другие беспилотники, которые пытались прорваться через воздушное пространство Украины.
В результате атаки пострадали несколько регионов, в частности Киевская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области. В то же время, 75 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны без значительных негативных последствий для Украины.
Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем21.02.25, 22:13 • 33024 просмотра