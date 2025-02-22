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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабная атака дронов: Украина уничтожила 82 вражеских БпЛА

Масштабная атака дронов: Украина уничтожила 82 вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

 • 3923 просмотра

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Во время ночной атаки противник запустил 162 дрона типа Shahed и другие беспилотники-имитаторы. ПВО Украины уничтожила 82 ударных БпЛА, пострадали четыре области.

ПВО уничтожила 82 вражеских дрона. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 22 февраля 2025 года вражеские войска осуществили массированный удар по территории Украины, использовав 162 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed, а также другие беспилотники-имитаторы различных конструкций.

Для отражения воздушной атаки задействованы были различные подразделения Сил обороны Украины, в частности авиация, зенитно-ракетные войска, системы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил.

Несмотря на численное преимущество противника, украинским защитникам удалось уничтожить 82 ударных БпЛА и другие беспилотники, которые пытались прорваться через воздушное пространство Украины.

В результате атаки пострадали несколько регионов, в частности Киевская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области. В то же время, 75 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны без значительных негативных последствий для Украины.

Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем21.02.25, 22:13 • 33024 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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