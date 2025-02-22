Масштабна атака дронів: Україна знищила 82 ворожих БпЛА

ППО знищила 82 ворожі дрони. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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У ніч на 22 лютого 2025 року ворожі війська здійснили масований удар по території України, використавши 162 безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed, а також інші безпілотники-імітатори різних конструкцій.

Для відбиття повітряної атаки задіяні були різні підрозділи Сил оборони України, зокрема авіація, зенітно-ракетні війська, системи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

Попри чисельну перевагу противника, українським захисникам вдалося знищити 82 ударні БпЛА та інші безпілотники, що намагались прорватися через повітряний простір України.

Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів, зокрема Київська, Харківська, Кіровоградська та Дніпропетровська області. Водночас, 75 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені без значних негативних наслідків для України.

Ворожі дрони зафіксовано у 7 областях України та над Чорним морем