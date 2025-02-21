Ворожі дрони зафіксовано у 7 областях України та над Чорним морем
Київ • УНН
У повітряному просторі України виявлено активність ворожих безпілотників у семи областях, що рухаються західним курсом. Також зафіксовано БпЛА над Чорним морем у напрямку Одеси.
Зафіксовано активність ворожих безпілотників у повітряному просторі країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Дрони фіксують на північному сході Київщини, в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Усі апарати рухаються переважно західним курсом, що може свідчити про наміри противника завдати ударів у центральних та західних регіонах.
Окремо повідомляється про активність БпЛА в акваторії Чорного моря – він прямує в бік Одеси.
Українські сили протиповітряної оборони перебувають у стані готовності, стежать за повітряною ситуацією та вживають необхідних заходів для нейтралізації загрози. Жителів зазначених регіонів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись заходів безпеки.
Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС19.02.25, 03:01 • 108711 переглядiв