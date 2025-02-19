Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС

Зафіксовано переміщення ворожих безпілотників по території країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Відтак, було виявлено рух БпЛА в кількох областях з різними напрямками:

- На півночі Сумщини спостерігається рух безпілотників на захід та південний захід.

- На сході Чернігівщини БПЛА також орієнтовані на захід та південний захід.

- На західних околицях Києва безпілотники летять на північний захід.

- У Полтавській області безпілотники рухаються з південного заходу на північний схід.

- У Харківській області БПЛА рухаються на схід.

- В Вінницькій області безпілотники летять на захід.

- На сході Житомирщини безпілотники орієнтовані на захід.

- У північно-східній частині Хмельниччини безпілотники рухаються південно-західним напрямком, а на заході області — північно-західним.

Також зафіксована висока активність ворожої тактичної авіації на північно-східних та східних рубежах України. Це може свідчити про підготовку до можливих авіаційних атак на прифронтові райони.

Виникла загроза застосування авіаційних засобів ураження, зокрема, керованих авіаційних бомб, на територіях Сумщини та Донеччини.

У Києві чутно вибухи після попередження про рух БпЛА