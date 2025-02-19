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05:23 • 11914 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122205 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182439 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146870 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138469 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117163 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107857 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102981 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141614 перегляди

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Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС

Переміщення ворожих дронів було зафіксовано у восьми областях України - ПС

Київ • УНН

 • 108710 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА у різних напрямках у восьми областях України. Зафіксована висока активність ворожої тактичної авіації на північно-східних та східних рубежах.

Зафіксовано переміщення ворожих безпілотників по території країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Відтак, було виявлено рух БпЛА в кількох областях з різними напрямками:

- На півночі Сумщини спостерігається рух безпілотників на захід та південний захід.

- На сході Чернігівщини БПЛА також орієнтовані на захід та південний захід.

- На західних околицях Києва безпілотники летять на північний захід.

- У Полтавській області безпілотники рухаються з південного заходу на північний схід.

- У Харківській області БПЛА рухаються на схід.

- В Вінницькій області безпілотники летять на захід.

- На сході Житомирщини безпілотники орієнтовані на захід.

- У північно-східній частині Хмельниччини безпілотники рухаються південно-західним напрямком, а на заході області — північно-західним.

Також зафіксована висока активність ворожої тактичної авіації на північно-східних та східних рубежах України. Це може свідчити про підготовку до можливих авіаційних атак на прифронтові райони.

Виникла загроза застосування авіаційних засобів ураження, зокрема, керованих авіаційних бомб, на територіях Сумщини та Донеччини.

У Києві чутно вибухи після попередження про рух БпЛА14.02.25, 01:02 • 109185 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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