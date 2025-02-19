Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС

Зафиксировано перемещение вражеских беспилотников по территории страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Следовательно, было обнаружено движение БпЛА в нескольких областях с разными направлениями:

- На севере Сумщины наблюдается движение беспилотников на запад и юго-запад.

- На востоке Черниговщины БПЛА также ориентированы на запад и юго-запад.

- На западных окраинах Киева беспилотники летят на северо-запад.

- В Полтавской области беспилотники движутся с юго-запада на северо-восток.

- В Харьковской области БПЛА движутся на восток.

- В Винницкой области беспилотники летят на запад.

- На востоке Житомирщины беспилотники ориентированы на запад.

- В северо-восточной части Хмельницкой области беспилотники движутся юго-западным направлением, а на западе области - северо-западным.

Также зафиксирована высокая активность вражеской тактической авиации на северо-восточных и восточных рубежах Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным авиационным атакам на прифронтовые районы.

Возникла угроза применения авиационных средств поражения, в частности, управляемых авиационных бомб, на территориях Сумщины и Донетчины.

В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА