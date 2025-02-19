Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских БПЛА в разных направлениях в восьми областях Украины. Зафиксирована высокая активность вражеской тактической авиации на северо-восточных и восточных рубежах.
Зафиксировано перемещение вражеских беспилотников по территории страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Следовательно, было обнаружено движение БпЛА в нескольких областях с разными направлениями:
- На севере Сумщины наблюдается движение беспилотников на запад и юго-запад.
- На востоке Черниговщины БПЛА также ориентированы на запад и юго-запад.
- На западных окраинах Киева беспилотники летят на северо-запад.
- В Полтавской области беспилотники движутся с юго-запада на северо-восток.
- В Харьковской области БПЛА движутся на восток.
- В Винницкой области беспилотники летят на запад.
- На востоке Житомирщины беспилотники ориентированы на запад.
- В северо-восточной части Хмельницкой области беспилотники движутся юго-западным направлением, а на западе области - северо-западным.
Также зафиксирована высокая активность вражеской тактической авиации на северо-восточных и восточных рубежах Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным авиационным атакам на прифронтовые районы.
Возникла угроза применения авиационных средств поражения, в частности, управляемых авиационных бомб, на территориях Сумщины и Донетчины.
В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА14.02.25, 01:02 • 108844 просмотра