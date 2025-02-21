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Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем

Вражеские дроны зафиксированы в 7 областях Украины и над Черным морем

Киев  •  УНН

 • 7891 просмотра

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В воздушном пространстве Украины выявлена активность вражеских беспилотников в семи областях, движущихся западным курсом. Также зафиксировано БпЛА над Черным морем в направлении Одессы.

Зафиксирована активность вражеских беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Дроны фиксируют на северо-востоке Киевщины, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Все аппараты движутся преимущественно западным курсом, что может свидетельствовать о намерениях противника нанести удары в центральных и западных регионах. 

Отдельно сообщается об активности БпЛА в акватории Черного моря - он направляется в сторону Одессы. 

Украинские силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности, следят за воздушной ситуацией и принимают необходимые меры для нейтрализации угрозы. Жителей указанных регионов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Перемещение вражеских дронов было зафиксировано в восьми областях Украины - ПС19.02.25, 03:01 • 107670 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиевКиевская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев

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