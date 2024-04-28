Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

Илон Маск, по сообщениям, посещает Пекин, чтобы обсудить возможность использования автономного режима вождения на автомобилях Tesla в Китае, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Маск хочет включить Full Self Driving (FSD) в Китае и передавать данные, собранные в стране, за границу для обучения алгоритмов. FSD доступен в странах, включая США, но не в Китае.

Эта новость появилась после того, как отчет в США связал автономный режим управления Tesla как минимум с 13 авариями, в которых есть один погибший.

Китай является вторым по величине рынком Tesla. Другие автопроизводители, такие как Xpeng со штаб-квартирой в Гуанчжоу, пытаются конкурировать с Tesla, внедряя аналогичные функции беспилотного управления автомобилем.

Производитель электромобилей ранее предпринял шаги, чтобы дать заверения китайским властям в вопросе о развертывании FSD в стране, включая создание центра обработки данных в Шанхае для обработки данных о китайских потребителях в соответствии с местными законами.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что расследует, успешно ли отзыв решает проблемы безопасности, связанные с системой помощи водителю Tesla.

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В NHTSA заявили, что, несмотря на требования, чтобы водители сохраняли концентрацию на дороге и были готовы взять управление на себя в любой момент, когда было включено автономное вождение, водители, попавшие в аварию, "не были достаточно вовлечены". Анализ регулятора был проведен до того, как Tesla заявила, что отзыв решит проблему.

Программное обеспечение Tesla должно следить за тем, чтобы водители были внимательными и эта функция использовалась только в соответствующих условиях, например, при движении по шоссе.

Маск обещал, что Tesla сможет работать как автономное "роботакси", в течение многих лет. В 2015 году он заявил, что Tesla достигнет "полной автономии" к 2018 году. А в 2019 году он заявил, что к следующему году компания будет иметь работающее "роботакси".

В этом месяце генеральный директор Tesla заявил, что представит "роботакси" компании в августе.

Критики обвиняют Маска в том, что он постоянно раздувает перспективы полного автономного вождения, чтобы поддержать цену акций компании, которая упала на фоне таких проблем, как падение спроса на электромобили во всем мире и конкуренция со стороны более дешевых китайских производителей. Маск отвергает обвинения.

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Прибыль автопроизводителя резко упала за первые три месяца года до 1,13 млрд долл. по сравнению с 2,51 млрд долл. в 2023 году. В этом году его акции упали на 43%.