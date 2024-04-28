Маск у Китаї для обговорення включення в країні автономного режиму водіння на Tesla - ЗМІ

ukenru
19:41 • 15940 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 66031 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 96964 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 102277 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 209102 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149554 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141382 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130884 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121153 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112669 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
65 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 139217 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 112668 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 118168 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 125014 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 100326 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 209070 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 371310 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 432429 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 441539 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 351522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 96978 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 118168 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 112668 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94714 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105468 перегляди
Актуальне
Маск у Китаї для обговорення включення в країні автономного режиму водіння на Tesla - ЗМІ

Маск у Китаї для обговорення включення в країні автономного режиму водіння на Tesla - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21854 перегляди

Як повідомляється, Ілон Маск відвідує Пекін, щоб обговорити можливість включення функції повного самостійного водіння (FSD) Tesla.

Ілон Маск, за повідомленнями, відвідує Пекін, щоб обговорити можливість використання автономного режиму водіння на автомобілях Tesla в Китаї, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Маск хоче включити Full Self Driving (FSD) у Китаї та передавати дані, зібрані в країні, за кордон для навчання алгоритмів. FSD доступний у країнах, включаючи США, але не в Китаї.

Ця новина з'явилася після того, як звіт у США пов'язав автономний режим керування Tesla як мінімум із 13 аваріями, у яких є один загиблий.

Китай є другим за величиною ринком Tesla. Інші автовиробники, такі як Xpeng зі штаб-квартирою в Гуанчжоу, намагаються конкурувати з Tesla, впроваджуючи аналогічні функції безпілотного керування автомобілем.

Виробник електромобілів раніше вжив кроки, щоб дати запевнення китайській владі у питанні щодо розгортання FSD у країні, включаючи створення центру обробки даних у Шанхаї для обробки даних про китайських споживачів відповідно до місцевих законів.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що розслідує, чи успішно відкликання вирішує проблеми безпеки, пов'язані із системою допомоги водієві Tesla.

Tesla відкликає понад 3000 своїх Cybertruck 2024 року випуску через несправну педаль20.04.24, 03:27 • 35740 переглядiв

У NHTSA заявили, що, попри вимоги, щоб водії зберігали концентрацію на дорозі і були готові взяти керування на себе будь-якої миті, коли було включено автономне водіння, водії, які потрапили в аварію, "не були достатньо залучені". Аналіз регулятора був проведений до того, як Tesla заявила, що відкликання вирішить проблему.

Програмне забезпечення Tesla має стежити за тим, щоб водії були уважними і ця функція використовувалася тільки у відповідних умовах, наприклад, під час руху по шосе.

Маск обіцяв, що Tesla зможе працювати як автономне "роботаксі", протягом багатьох років. У 2015 році він заявив, що Tesla досягне "повної автономії" до 2018 року. А у 2019 році він заявив, що до наступного року компанія матиме працююче "роботаксі".

Цього місяця генеральний директор Tesla заявив, що представить "роботаксі" компанії в серпні.

Критики звинувачують Маска в тому, що він постійно роздмухує перспективи повного автономного водіння, щоб підтримати ціну акцій компанії, яка впала на тлі таких проблем, як падіння попиту на електромобілі в усьому світі та конкуренція з боку дешевших китайських виробників. Маск відкидає звинувачення.

Виробники електрокарів знижують ціни на тлі жорсткої конкуренції: акції Tesla впали на 3%22.04.24, 15:43 • 27372 перегляди

Прибуток автовиробника різко впав за перші три місяці року до 1,13 млрд дол. порівняно з 2,51 млрд дол. 2023 року. Цього року його акції впали на 43%.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
tesla-inkTesla Inc
pekinПекін
ilon-maskІлон Маск
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50