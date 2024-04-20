Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Tesla отзывает 3878 своих Cybertrucks 2024 года выпуска после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, что потенциально может вызвать непреднамеренное ускорение автомобиля и увеличить риск аварии. Об этом сообщает АВС News, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, накладка на педаль акселератора может сдвинуться с места и попасть в ловушку внутренней отделки.

По данным NHTSA, отзыв касается Cybertrucks 2024 модельного года, изготовленных в период с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года.

По состоянию на понедельник Tesla не знала ни о каких столкновениях, травмах или смерти, связанных с этой проблемой. Серийные кибергрузовики были оснащены новой педалью акселератора до среды этой недели.

Компания Tesla, которую возглавляет миллиардер Илон Маск, заявила, что бесплатно заменит или отремонтирует узел педали акселератора. Владельцы могут обратиться в службу поддержки клиентов.

Ожидается, что письма-уведомления будут направлены владельцам транспортных средств в июне.

Автопроизводитель поставил первую дюжину своих футуристических пикапов Cybertruck клиентам в ноябре, отставая от первоначального графика на два года, и неизвестно, когда начнется масштабное производство.

Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ