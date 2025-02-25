Маск посетит заседание Кабинета министров США 26 февраля
Киев • УНН
Илон Маск, глава DOGE, примет участие в заседании Кабинета министров США 26 февраля для обсуждения деятельности департамента. Встреча состоится на фоне массовых увольнений госслужащих и конфликта с чиновниками.
Миллиардер, глава Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон Маск посетит заседание Кабинета министров США в среду, 26 февраля. Предполагается, что будет обсуждаться деятельность DOGE. Об этом сообщило ABC News, передает УНН.
Кроме того, на заседании будет присутствовать президент США Дональд Трамп.
Вся администрация будет присутствовать завтра, чтобы поговорить об усилиях DOGE и о том, как все секретари Кабинета выявляют расточительство, мошенничество и злоупотребления в своих ведомствах
Одиозная DOGE
Напомним, что DOGE за последние недели уволила тысячи государственных служащих в рамках сокращения расходов.
В ответ на требование Маска от федеральных работников подытожить свои достижения за неделю, угрожая увольнением, чиновники администрации Трампа отказались выполнять приказ, указывая на нарушение процедур и угрозы для конфиденциальности.
Ранее Дональд Трамп призвал Илона Маска быть более агрессивным в своих усилиях по сокращению федерального правительства, несмотря на шумиху из-за увольнений и резкого сокращения расходов.