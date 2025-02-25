Маск посетит заседание Кабинета министров США 26 февраля

Миллиардер, глава Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон Маск посетит заседание Кабинета министров США в среду, 26 февраля. Предполагается, что будет обсуждаться деятельность DOGE. Об этом сообщило ABC News, передает УНН.

Кроме того, на заседании будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Вся администрация будет присутствовать завтра, чтобы поговорить об усилиях DOGE и о том, как все секретари Кабинета выявляют расточительство, мошенничество и злоупотребления в своих ведомствах