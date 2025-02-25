Маск відвідає засідання Кабінету міністрів США 26 лютого

Мільярдер, голова Департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск відвідає засідання Кабінету міністрів США у середу, 26 лютого. Передбачається, що буде обговорюватись діяльність DOGE. Про це повідомило ABC News, передає УНН.

Крім того, на засіданні буде присутній президент США Дональд Трамп.

Вся адміністрація буде присутня завтра, щоб поговорити про зусилля DOGE і про те, як всі секретарі Кабінету виявляють марнотратство, шахрайство і зловживання у своїх відомствах - зазначила прессекретар Білого дома Кароліна Левітт.

Одіозна DOGE

Нагадаємо, що DOGE за останні тижні звільнила тисячі державних службовців у межах скорочення витрат.

У відповідь на вимогу Маска від федеральних працівників підсумувати свої досягнення за тиждень, погрожуючи звільненням, чиновники адміністрації Трампа відмовилися виконувати наказ, вказуючи на порушення процедур та загрози для конфіденційності.

Раніше Дональд Трамп закликав Ілона Маска бути агресивнішим у своїх зусиллях зі скорочення федерального уряду, незважаючи на галас через звільнення і різке скорочення витрат.