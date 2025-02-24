Чиновники Трампа кидають виклик ультиматуму Маска щодо звітності про виконану роботу

Ілон Маск вимагав від федеральних працівників підсумувати свої досягнення за тиждень, погрожуючи звільненням. У відповідь чиновники адміністрації Трампа відмовилися виконувати наказ, вказуючи на порушення процедур та загрози для конфіденційності.

Про це пише The New York Times, передає УНН.

У суботу Маск опублікував вимогу від урядових працівників підсумувати свої досягнення за тиждень, попереджаючи, що невиконання буде вважатися відставкою. Незабаром після цього Офіс управління персоналом, який управляє федеральною робочою силою, надіслав лист з проханням до цивільних службовців надіслати список досягнень, але без загрози звільнення за незгоду.

Профспілки, що представляють федеральних працівників, припустили, що наказ Маска не є дійсним. Деякі чиновники, призначені Трампом, виступили проти ультиматуму Ілона Маска до федеральних працівників, які повинні були підсумувати свої досягнення за тиждень або бути звільненими. Маск підтвердив свої вимоги, але багато агентств, зокрема ФБР і Міноборони, наказали своїм працівникам не відповідати на цей наказ.

Міністерство оборони відповідає за оцінку ефективності своїх працівників і проведе будь-які перевірки відповідно до своїх процедур - заявив Дарін С. Селнік, виконуючий обов’язки посадовця Пентагону з питань персоналу, інструктуючи працівників Пентагону «поки що утриматися від будь-якої відповіді».

Тулсі Габбард, директорка офісу національної розвідки, наказала всім офіцерам розвідки не відповідати на лист у повідомленні, яке було переглянуте The New York Times.

Зважаючи на чутливу та секретну природу нашої роботи, працівники розвідки не повинні відповідати на лист OPM - написала Габбард.

Каш Патель, директор ФБР, написав у листі до працівників, що "ФБР через офіс директора відповідає за всі наші процеси перевірки", наказуючи працівникам "поки що утриматися від будь-якої відповіді".

Вищі посадовці з персоналу в Державному департаменті та Міністерстві національної безпеки також наказали своїм працівникам не відповідати на лист.

США готують масштабну операцію з вистеження і депортації неповнолітніх мігрантів - Reuters

У Міністерствах юстиції та ФБР погрози Маска зустріли з сумішшю гніву та здивування, що хтось може видавати такий загальний наказ без урахування чутливих аспектів, таких як кримінальні розслідування, юридична конфіденційність або матеріали великого журі.

Деякі керівники правоохоронних органів швидко сказали своїм працівникам почекати подальших вказівок від керівників у понеділок, перед тим як відповідати на наказ, за словами нинішніх і колишніх чиновників. Інші відомства дали суперечливі вказівки.

Штучний інтелект Grok, без схвалення керівництва, заблокував виявлення дезінформації у висловах Маска і Трампа

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб повідомило своїм працівникам у неділю вранці слідувати вказівці. Через годину лист від виконуючого обов’язки директора Національного інституту охорони здоров’я, підлеглого агентства, сказав працівникам утриматися від відповіді.

Через кілька годин Міністерство охорони здоров’я наказало всім працівникам "призупинити" відповіді на ультиматум. У різкій заяві в неділю президент Американської федерації працівників урядів — найбільшої профспілки федеральних працівників — Еверетт Б. Келлі заявив, що лист, надісланий федеральним працівникам, є "очевидно незаконним" і "безглуздим". Келлі вимагав відкликати наказ і зазначив:

Дозволивши неелектованому і незбалансованому Ілону Маску диктувати дії OPM, ви продемонстрували відсутність поваги до цілісності федеральних працівників і їхньої критичної роботи

Декілька розвідувальних агентств, зокрема Агентство національної безпеки, попередили працівників, що відповідь може випадково розкрити засекречену роботу. Хоча в оригінальному листі Маска говорилося, що працівники не повинні включати засекречену інформацію, нинішні та колишні розвідники зазначили, що якщо ворог отримає доступ до тисяч некласифікованих акаунтів розвідників, він зможе зібрати чутливі деталі або дізнатися про проекти, які повинні залишатися секретними.

Представник Майк Лоулер, республіканець з Нью-Йорка, чий округ, ймовірно, буде одним із найбільш оспорюваних у 2026 році, висловив сумнів щодо цього наказу, навіть надавши ширшу підтримку ініціативі Маска щодо скорочення витрат. Сенатор Ліза Мерковські, республіканець з Аляски, також критикувала наказ Маска.

Наші державні працівники заслуговують на гідне ставлення та повагу за ту невизнану роботу, яку вони виконують написала вона в заяві на соціальних мережах.

Неясно, на якій юридичній основі Маск міг би виправдати масові звільнення на основі відповідей на цей лист, і Білий дім та Офіс управління персоналом не відповіли на запитання щодо загрози звільнення.

Маск і Рамасвамі викликали гнів MAGA через підтримку іноземних працівників

Президент Трамп спочатку мовчав, але згодом висміяв федеральних працівників через мем. У серії постів у соцмережах Маск також просував безпідставні звинувачення в шахрайстві з зарплатами — що значна кількість "неіснуючих" або мертвих осіб працюють у федеральній службі, і що злочинці використовують цих фальшивих працівників для отримання урядових зарплат.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у суботу закликав мільярдера Ілона Маска бути агресивнішим у своїх зусиллях зі скорочення федерального уряду, незважаючи на галас через звільнення і різке скорочення витрат.